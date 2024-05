Jean Philippe Cretton impactó al confesar que cree que le fueron infiel: “Descubrí algo sospechoso” - Chilevisión

El animador y cantante participó en una entrevista y entregó detalles de su vida privada, sorprendiendo al señalar que tiene la sensación que alguna vez le fueron infiel en su vida sentimental.

Jean Philippe Cretton llamó la atención en su última entrevista al confesar que cree que una expareja le pudo haber sido infiel y él nunca se enteró.

El animador y cantante tuvo una conversación con Eva Gómez en el espacio ForEva y fue consultado por su vida íntima, no dejando espacios para dudas.

"¿Qué prefieres: ser infiel o que te sean infiel?", le pregunto la locutora radial a Jean Philippe Cretton, a lo que el rostro indicó, sin tapujos, que elige ser engañado.

Enseguida, Cretton volvió enfatizar sobre si alguna vez le habrían sido infiel, entregando detalles de la situación.

"Prefiero que me sean (infiel). Yo no sé si me han sido infiel, la verdad. Por lo menos que yo sepa. A lo mejor pasó en su momento", detalló JP Cretton.

Ante ello, el cantante siguió con su explicación, detallando que tuvo una relación en que sospechó de algún adulterio que habría sufrido.

"Yo una vez descubrí algo sospechoso en una relación, pero me hice el h... no más. Dije: 'ya, filo'. Si te enteras, obviamente sufres", cerró Jean Philippe Cretton.