Javiera Contador relató insólito robo que sufrió fuera de Registro Civil: “Tienen tu vida entera” - Chilevisión

La actriz fue víctima de un asalto tras realizar un trámite en el Registro Civil. "Me dio una rabia, se me empezó a hinchar la yugular", relató.

Javiera Contador preocupó a sus seguidores tras contar que sufrió el robo de su celular tras salir de una sucursal del Registro Civil, en la Región Metropolitana.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y comediante indicó que llegó hasta las oficinas del mencionado servicio público tras perder su cédula de identidad.

"Andaba sin auto, entonces pedí uno por una aplicación y estaba esperando mirando el celular. De repente, pasa alguien y como que me empujó un poco", detalló.

"Yo pensé que quería pasar, no caché que lo que quería era llevarse mi celular", agregó Contador, quien señaló que el robo lo concretó un sujeto abordo de una motocicleta.

Javiera Contador relató robo que sufrió en Santiago

Luego de la acción del asaltante, la actriz reconoció: "Me dio una rabia, se me empezó a hinchar la yugular. Después uno piensa 'debí haber pateado la moto', porque andaba con un bolso de comida rápida".

"Faltaba como un minuto y medio para que el auto llegara y tenía la aplicación abierta", añadió Javiera. Después de lo ocurrido, se fue a trabajar y recién a eso del mediodía pudo ingresar a su cuenta del banco.

Si bien bloqueó la tarjeta, durante la tarde llamó a la empresa bancaria para reportar el robo. En ese momento, se enteró que los delincuentes le robaron dinero en cosa de minutos.

"Me robaron el celular a las 8:57 de la mañana. A las 9:02 me cambiaron la Clave Única, fue lo primero que hicieron. Jamás se me habría ocurrido que fuera importante", indicó.

Según declaró la comediante, este acceso "le sirve como antecedente y con eso cambian un poco la figura y le dan créditos. Entonces, hay mucha gente estafada con créditos pedidos a tu nombre por la Clave Única".

"A las 9:04 me cambiaron la clave de Gmail. Con eso, ya teniendo tu celular y tu mail, tienen tu vida entera porque cada vez que quieres cambiar una clave te llegará al mail o a tu teléfono", detalló.

"Se metieron al banco, comenzaron a hacer transferencias como locos y el banco como a las 9:50 dijo 'esto es fraude' y bloqueó todo. Agradecida, porque eso me sirvió como antecedente para que me devolvieran la plata", complementó.

