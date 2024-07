Mariela Sotomayor aseguró que Luis Mateucci rompió promesa a Daniela Aránguiz: “Es un mediocre” - Chilevisión

Junto a Pamela Díaz, la periodista criticó al modelo argentino tras compartir con él. "Es un gallo que está siempre al 50%", apuntó.

Pamela Díaz y Mariela Sotomayor criticaron con todo al modelo argentino Luis Mateucci, con quien compartieron en un programa de televisión.

En el programa Sin Editar de Díaz, Sotomayor indicó que la ex pareja de Daniela Aránguiz "como personaje no me caía mal, entonces la primera disposición que tuve con él fue super buena, pero con los días lo que quería era hacer humor riéndose de mí".

"Es un falso", acotó la animadora del espacio, quien hasta hace unos meses mantenía una relación cordial con Luis.

Pamela Díaz y Mariela Sotomayor arremeten contra Luis Mateucci

“A él lo que le acomoda es la mujer que sucumbe ante su pseudo encanto, porque la verdad es que yo creo que es mediocre como galán, en belleza, en fuerza y en carisma”, dijo Mariela Sotomayor.

Además, apuntó que “es un gallo que está siempre al 50%, pero fijate que es increíble, porque así ha tenido mujeres a su lado maravillosas, que le han dado todo. Y uno se pregunta cómo, con qué".

La ex integrante de Primer Plano también reveló una conversación que tuvo con Daniela Colett, quien inició una relación con el argentino en el mismo programa.

"Yo le dije 'que Dios te cuide y cuando te des cuenta no sea tan tarde', y si no entendió ya es problema de ella”, detalló Mariela.

Mariela Sotomayor reveló promesa de Luis Mateucci a Daniela Aránguiz

Por su parte, La Fiera indicó que “yo le dije a la Dani (Colett) 'hablemos en seis meses. Tú te juntas conmigo en Santiago, él no, porque no lo soporto'. Pero cuando lo esté pasando mal ahí tiene mi Instagram”.

“Yo creo que todavía sigue enganchado de la Daniela Aránguiz, y la otra como es chora nunca más lo pescó”, agregó.

En esa línea, Mariela reveló que Mateucci rompió una promesa que hizo con los hijos de la ex de Jorge Valdivia. “Le dijo a los hijos de Daniela (Aránguiz), que no iba a hacer sufrir a su mamá, y mira lo que hizo”, sostuvo.

Cabe recordar que el modelo argentino ingresó al reality pololeando con Aránguiz, pero a los pocos días decidió terminar la relación tras "enamorarse" de Daniela Colett, ex esposa de Eduardo Vargas.