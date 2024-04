"Mamá, tú no tienes ni la menor idea...": Ivette Vergara reaparece con emotivo mensaje tras separación

Tras su mediático quiebre matrimonial con Fernando Solabarrieta, Ivette Vergara reapareció en redes sociales con un llamativo mensaje dedicatorio.

Ivette Vergara reapareció mediante a sus redes sociales, tras mantener silencio ante el bullado quiebre matrimonial con Fernando Solabarrieta, en medio de rumores de una desenfrenada fiesta a la que supuestamente habría asistido.

En ese contexto, la periodista publicó un emotiva frase a través de sus historias de Instagram, la cual le habría enviado uno de sus hijos como mensaje de buenos días.

"Mamá, tú no tienes ni la menor idea de cuánto me inspiras, me llenas de fuerza y motivación para salir adelante (...) Gracias por estar siempre para mí, te amo", expresaba el video publicado por Vergara.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En la misma publicación, Ivette dedicó cariñosas palabras a su hijo Iñaki, evidenciando que él habría sido quien se lo envió.

"Que uno de tus hijos se dé los buenos días con este mensaje... No puedo más de amor, te amo mi vida, @inaki_solabarrieta", escribió la comunicadora.

Revisa la publicación a continuación: