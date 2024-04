“Quiero una esposa, no una madre”: Fernando Solabarrieta se refirió a su separación con Ivette Vergara - Chilevisión

Según la información entregada por Sergio Marabolí, Solabarrieta ahondó en su separación con Ivette Vergara en medio de rumores de una desenfrenada fiesta a la que habría asistido.

Fernando Solabarrieta volvió a referirse a su nuevo quiebre sentimental con Ivette Vergara en medio de rumores de una desenfrenada fiesta a la que supuestamente habría asistido, por lo que, el comentarista habría alzado la voz nuevamente para desmentir dicha información.

Así lo reveló Sergio Marabolí en el programa Sígueme, afirmando que: "“Fernando está muy afectado y dice que este carrete no es verdad”", expresó.

"Está muy afectado por la separación, pero también por el rumor. Habló con Ivette, con su familia, para tomar una determinación en conjunto. Se trató el tema con altura de miras, asumiendo su problema, que ha sido muy difícil superarlo", agregó el panelista.

En relación a lo sucedido con su ex esposa, Solabarrieta afirmó a Marabolí que: “Quiero una esposa, no una madre”. Frase que fue complementada, con que Vergara no debía “estar asumiendo mis errores, seguir aguantando sus exabruptos”.

Finalmente, el periodista señaló que Fernando estaría “reconociendo que Ivette Vergara se hartó de todo esto”, lo que lo llevó a dejar la casa que compartía con la conductora.