La Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres indicó que Hurtado se entregó de manera voluntaria y no se habría tomado en cuenta el contexto de violencia intrafamiliar en el que vivía.

Un grupo de mujeres se encadenó este lunes en las afueras de La Moneda para exigir al presidente Gabriel Boric que otorge el indulto a Katty Hurtado, condenada por parricidio, ya que sostienen que se defendió de un ataque de su ex pareja.

El colectivo pertenece a la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, quienes presentaron oficialmente la solicitud en enero de este año, señalando un desgaste físico y mental en Hurtado.

Los detalles de la manifestación

Se trata de seis mujeres quienes encadenaron sus cuerpos a las vallas papales en las afueras de La Moneda con una gran pancarta que decía: "Libertad para Katty Hurtado. En la cárcel desde 2018 por defender su vida".

Además, las manifestantes gritaron diversas consignas, como "presidente Boric, indulte a Katty Hurtado", "libertad para Katty Hurtado" e "indulto para Katty que defendió su vida de una agresión sexual y femicida".

Posteriormente, fueron interceptadas por Carabineros, quienes detuvieron la manifestación.

¿Qué dijeron las manifestantes?

Al respecto, una de las manifestantes señaló: "Su caso no ha sido atendido de manera rápida y con el pasar del tiempo, Gendarmería ha estado hostigando a Katty por distintos motivos. Le han robado la encomienda, han hecho la vida imposible para su madre que es su red de apoyo y por cierto que la han hostigado mediante otras internas tambien para que a ella le peguen".

En esa misma línea, sostuvo que Hurtado fue víctima de una golpiza por parte de otras internas y cuestionaron el actuar de Gendarmeria: "No actuó con la celeridad para que a Katty no la agredieran. Katty no se defendió en ese momento porque sabía que eso le podía jugar en contra".

Finalmente ,el colectivo calificó como "injusta" su detención, explicando que cuando ocurrieron los hechos Katty se entregó voluntariamente alegando una legítima defensa, pero la justicia no habría considerado el contexto de violencia intrafamiliar previo en el que se encontraba.

