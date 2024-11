Hermana de Pedro Astorga defendió a Michelle Carvalho tras críticas a su físico - Chilevisión

La modelo brasileña compartió un revelador registro usando un vestido con transparencias, asegurando que ya no tiene miedo al qué dirán.

Sara Luna Astorga, hermana de Pedro Astorga, respaldó a Michelle Carvalho tras el uso de un vestido con transparencias.

La defensa ocurrió después de que la modelo brasileña compartiera una publicación en la que afirmó que ahora está haciendo todas las cosas de las que se privó por miedo al "qué dirán".

La defensa de la hermana de Pedro Astorga a Michelle Carvalho

La ganadora de Gran Hermano 2 compartió una serie de fotos posando con un vestido de la diseñadora Nicoletta Valentina, pero lo que realmente llamó la atención fueron las palabras que dedicó a los cibernautas.

"Podrán decir que no cumplo con el cuerpo que se espera para usar una transparencia, pero realmente, en este momento, eso es lo menos relevante", expresó la chica reality.

Además, confesó que ya no tiene miedo a los comentarios: "Estoy haciendo todo lo que por mucho tiempo me impedí hacer únicamente por el 'qué dirán'. Si nos aferramos a eso, no avanzaremos con nuestros propios propósitos y, más aún, dejamos de lado nuestra felicidad".

El post recibió un gran respaldo de sus seguidores, quienes no dudaron en dejar mensajes de apoyo y aliento. La familia de Pedro Astorga no fue la excepción.

"¡Qué linda cuñi! Qué ejemplo de autocuidado y amor propio. Siempre se lo digo a mis pacientes: 'No esperen a estar más flacas para comenzar a cuidarse, a comprarse ropa linda, a disfrutar de su cuerpo, a hacer eso que siempre quisieron hacer'", comentó la hermana de Pedro Astorga.

También dejó como consejo que no se debe criticar el cuerpo ajeno, a menos que sea algo que se pueda cambiar en los próximos 5 segundos, acción que fue agradecida por Carvalho.