Hans Valdés respondió a su prima y negó acusaciones: “Los problemas familiares se arreglan en casa” - Chilevisión

Hans Valdés respondió en exclusiva en el react "Fuera de la Casa" a las acusaciones realizadas por su prima, Escarlet Díaz, en las cuales ella reveló supuestas actitudes del jugador tras su salida de Gran Hermano Chile.

En conversación con Lady Ganga y Jorge Aldoney, aclaró los dichos de su familiar y negó, entre otras cosas, no haberla contactado una vez que salió del encierro.

"Mi prima salió a aclarar que yo no le había dado las gracias (por haberlo apoyado en el reality en redes sociales) y (publicó) una funa, como se dice ahora, innecesaria porque dijo que yo no había hablado con ella", comenzó diciendo en el streaming de Chilevisión.

"Yo hablé con ella toda una noche. (...) Yo hablé con ella una noche y me explicó lo que había pasado, habían pasado problemas familiares pero siento que hablar de problemas familiares... siento que los problemas familiares se arreglan en casa", agregó.

A lo anterior, el oriundo de Constitución añadió: "Dejé a dos primas, que era Escarlet y Catalina (a cargo de mis redes sociales). Ella (Escarlet) tuvo problemas con Catalina, la sacó y se quiso adueñar de mis redes sociales. (Pero) eso no sale a la luz".

"Siento que las cosas se hablan en persona, no a través de redes sociales o por el celular. Simplemente, ella no lo ha hecho y hasta ahí nomás va a llegar, hasta que el día que llegue de frente y hablar las cosas como personas maduras, no a través de un teléfono", concluyó.

Las acusaciones de Escarlet contra Hans Valdés

Cabe recordar que la prima de Hans, Escarlet, dio a conocer un hilo en el que confesó su decepción con las actitudes de Valdés cuando salió del encierro.

"Luego de que salió del panel, él me pidió las redes sociales por WhatsApp y ni las gracias me dio. La ropa con que el Hans entró al panel fue un canje que yo le hice", acusó la maquilladora

"Él nunca quiso hablar conmigo saliendo del reality, solo me pidió sus redes sociales y le pedí muchas veces que habláramos para contarle como llevé sus redes, pero siempre tuvo una excusa, solo le importaba los contactos que le conseguí", dijo la semana pasada.