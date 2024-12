La gran desilusión de los fans de Michelle y Pedro tras saber la verdad: “Igual sigo remando” - Chilevisión

Luego de que este martes publicaran coquetas fotos juntos en sus redes sociales, muchos creyeron que significaba el comienzo de su esperada relación. Pero no era así.

Una verdadera desilusión causó en los fanáticos de Pedro Astorga y Michelle Carvalho descubrir que el anuncio de su "relación" amorosa en realidad era parte de una campaña para concientizar sobre la tiroides.

Lamento entre los fans de Michelle y Pedro

"Hay situaciones que nos confunden y nos dejamos engañar, por eso es importante prestarles atención y captar las señales", dicen al incio del video.

"Cuándo se trata de unirnos por algo para tener la atención de todos, lo haremos con tal de concientizar sobre los problemas de la tiroides", continuaron.

Ante la aclaración, sus fanáticos les dejaron cientos de comentarios donde reconocieron que fueron "engañados", pero que aún así seguirán "remando".

"Hemos sido completamente engañados", "los verdaderos mastermind, igual sigo remando", "ayer grité de la felicidad, pero igual me iré a revisar la tiroides", "se me comienza a bajar la presión, gente", "si me busca, estoy llorando", "el kayan de hundió", fueron algunos de los comentarios.