El gesto de Angélica que desató indignación de Linda en Gran Hermano: “Me da miedo su...” - Chilevisión

La rivalidad entre las jugadoras de Gran Hermano Chile sigue creciendo. La obsesión de Sepúlveda por la limpieza está colmando la paciencia de la gitana.

La rivalidad entre Linda Marcovich y Angélica Sepúlveda sigue creciendo en Gran Hermano Chile. Ahora, un gesto de la nueva jugadora volvió a sacar de quicio a la gitana.

Recordemos que el pasado fin de semana ambas participantes protagonizaron un tenso encontrón, luego que Sepúlveda hiciera ruido mientras algunos de sus compañeros aún dormían en el sótano.

Esto provocó que la buena relación de las jugadoras se terminara para siempre. Ahora, se sumó un nuevo episodio en su hostil convivencia.

Linda y Angélica agudizan sus diferencias en Gran Hermano

Durante el programa en vivo de este lunes se mostró una conversación entre Linda y Felipe Thompson, donde ella aseguró que está "chata" de la actitud de Angélica.

"Cachai que lavó el trapo del baño, hue... Limpió todo el piso allá adentro y lo vino a limpiar aquí", señaló Marcovich, a lo que Felipe soltó la frase "señora, déntrese".

"Tuve que desinfectar todo y las cosas que estoy cocinando encima estaban ahí, cachai. No... ¡qué asco!", agregó la gitana.

Luego, en un diálogo con Manuel Napoli y Camila Power, la participante entregó más detalles de sus diferencias con Sepúlveda.

"Le dije 'Angélica, el trapo ese no lo ocupes ni lo enjuagues más', ¿y saben lo que me hizo? No me miró ni me habla, nada (...) Estoy respirando, no me la quiero agarrar", apuntó.

Finalmente, Linda indicó que "no me da miedo pelear con ella, me miedo su energía".

Mira el momento acá: