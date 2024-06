“Gente envidiosa”: Pailita alzó la voz en medio de rumores de vínculo amoroso con Coté López - Chilevisión

El cantante urbano llamó la atención de sus seguidores en redes sociales por la profunda reflexión que realizó en medio de la polémica que lo vincula con Coté López.

El cantante urbano Pailita realizó una extensa reflexión en sus redes sociales, en medio de los rumores del supuesto vínculo amoroso que habría tenido con Cote López.

El interprete de "Venga pa' Acá" publicó un extenso escrito en sus historias de Instagram, relatando vivencias propias y apuntó a las "personas envidiosas".

"Día a día me toca lidiar con situaciones súper complejas de personas pidiendo ayuda, porque realmente están mal y por otro lado, veo tanta gente quejándose por cosas tan insignificantes”, comenzó expresando.

“Valoremos lo poco y lo harto que tenemos. No siempre es tener lujos, ni dinero. Lo que nos hace bien y nos llena está al lado y no nos damos cuenta. A mí me costó casi un año poder reencontrarme conmigo mismo y volver a ser feliz por estar pendiente a otras cosas y no valorarme ni quererme a mí mismo”, agregó.

En esa misma línea el cantante aseveró: “Hoy en día soy el muchacho feliz que siempre quise ser, estar emocionalmente estable conmigo mismo es lo mejor, ya que a esta edad no es fácil lidiar con tantas responsabilidades, con la fama y con tanta gente envidiosa que solo quiere verte mal”.

“A veces no valoramos las cosas pequeñas que se nos presentan, lo único que quiero decirle con esto es que sean felices y agradecidos de lo que nos entrega la vida mis panas. La vida es corta y nos vamos en cualquier momento”, concluyó.