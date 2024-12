Fran Maira descarga su rabia tras preguntas por Oriana Marzoli: “No le voy a dar pantalla” - Chilevisión

Las chicas reality fueron captadas discutiendo fuertemente hace unos días en un restaurante del Parque Arauco, pelea por la que ninguna había salido a dar declaraciones.

La artista urbana y chica reality, Fran Maira, se desahogó en un reciente Live de Instagram, luego de ser consultada en múltiples ocasiones por su relación con Oriana Marzoli.

Recordemos que hace un par de días, las ex compañeras de programa coincidieron en un restaurante del distrito de lujo del Parque Arauco, lugar en el que discutieron delante de todos los presentes.

Fran Maira en picada contra Oriana Marzoli

Sin dar nombres, Maira se aburrió de que le preguntaran por la venezolana tras la pelea que se viralizó en redes sociales, supuestamente por la amistad de Fran con Pamela Díaz, por lo que fue tajante en decir: "No le voy a dar pantalla a gente que la verdad siento que no es nadie".

En este sentido, reveló su malestar con el público que idolatra a gente que, según ella, no lo merecen. "No entiendo por qué idolatran tanto a gente de mierda, eso no lo logro entender", indicó.

"Yo idolatro a mucha gente porque son personas que tienen un mensaje que entregar, han logrado cosas en su vida (...) jamás voy a andar diciendo nada de gente que vale p… porque vale p… Yo no sé qué chu… han logrado en sus pu… vidas hueón", enfatizó la artista.

Siguiendo en la misma línea, agregó: "Tengo como otro concepto de idolatrar. Endiosan a tanta gente de mie…, agresiva, crazy (loca), mentirosa. Yo como que no entiendo mucho ahí".

Dando cuenta que ella sí sería alguien a quien poder idolatrar, cerró diciendo: "Me quedo tranquila, porque la gente que me siga sabe que yo tengo una historia real que contar, que sí inspiro a las personas y más que eso, a que sean ellas mismas".

