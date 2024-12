La emoción de Fernando Larraín tras recibir especial regalo en La Divina Comida - Chilevisión

El actor y músico confesó importantes detalles de su infancia, recordando que su padre se dedicaba a la magia.

En el último capítulo de La Divina Comida, Fernando Larraín compartió junto a Denisse Malebrán, Flor de Rap y Marcelo 'Coronel' Valverde, quienes le tocaron una fibra sensible con sus obsequios.

Con objetos cargados de simbolismo, el actor rememoró a su padre, revelando detalles de su infancia e importantes recuerdos que aún conserva de su figura paterna.

Fernando Larraín se emociona recordando a su padre

"Yo te traje un regalito (...) coleccionas cosas", partió Valverde, entregándole un sombrero de color verde que encantó a Fernando. " Es de todo mi gusto (...) me siento altamente identificado, qué buen regalo, muchas gracias", agradeció con emoción el artista.

Ante esto, agregó con emoción: "Tengo una colección en mi closet, me encantaron siempre los sombreros, me encantaron desde niño. Mi papá llegaba siempre con sombrero, perdón que me quiebre".

Confesando que tiene alrededor de 20 sombreros, fue el turno de Denisse de entregarle un presente: Una varita característica que usan los magos en sus shows de magia.

"Mi papá usaba siempre estas barritas (...) esto es símbolo de mi papá", comentó Larraín, detallando que la varita de su padre "era intocable", ya que él era muy cuidadoso con sus cosas de magia.

Ante esto, confesó, sorprendido con el regalo: "Es mi primera varita en todo este tiempo".

Revive AQUÍ el momento: