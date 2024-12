Ex Yingo está rifando departamento de amiga tras quedarse sin dinero: “No lo estoy pasando bien” - Chilevisión

Alexander Núñez Valencia, más conocido como “Arenito”, reveló que desde que regresó a Chile no ha podido trabajar, lo que lo ha llevado a una complicada crisis financiera.

El ex Yingo Alexander Nuñez Valencia, más conocido como “Arenito”, se encuentra rifando el departamento de una amiga para poder tener dinero.

El influencer religioso vivió durante varios años en Australia, luego de su paso por el exitoso programa juvenil Yingo.

Al volver a Chile, Nuñez aseguró que no ha podido conseguir trabajo, llevándolo a una extrema crisis financiera.

Rifa departamento de amiga

”Arenito”, en una entrevista con FMDOS, reveló que se encuentra rifando el departamento de su amiga, quien le ha dado alojo estos últimos meses.

“Desde que llegué de Australia que no me han dado trabajo, he enviado currículums, he vivido en casas de amigos, de allegado. He dormido durante tres meses en el sillón de un amigo”, comenzó.

El ex Yingo agregó que “ahora una amiga me recibió en su casa y a ella se le ocurrió rifar su departamento para ayudarme a mí, porque no lo estoy pasando bien en el sentido económico, he tenido que arreglármelas de una u otra forma”.

La rifa será llevada a cabo el día lunes 23 de diciembre y está siendo organizada por Núñez a través de Instagram.

El departamento se ubica en Quilpué, región de Valparaíso.

Revisa a continuación la publicación de ”Arenito” anunciando la rifa: