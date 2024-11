“Esto explotó porque...”: Papá de Fran Maira explicó la razón de su éxito en redes sociales - Chilevisión

Alejandro Maira es el manager de Fran Maira y se mostró dichoso con la presentación de su hija en Teletón 2024, donde destacó que su evolución artística lo sorprende cada día más.

Alejandro Maira, el papá y manager de Fran Maira, se mostró orgulloso por la presentación de su hija en la Teletón 2024 y explicó por qué se ha hecho tan viral en redes sociales.

El papá de la cantante la acompaña en cada presentación sin importar la hora ni el lugar y se ha hecho cargo de manejar su carrera musical, la cual se ha posicionado como una de las más prometedoras en la música urbana en el último tiempo.

Papá de Fran Maira explicó la raíz de su éxito

"Fue tremendamente emocionante. Uno no lo cree todavía. Uno la ve arriba del escenario y piensa que lleva años y lleva sólo siete meses. Que la hayan considerado para la Teletón fue algo wow", expresó Alejandro a LUN.

Hasta el lugar llegó la mamá de Fran Maira, dos de sus hermanas, una amiga y la esposa de su padre. Una situación especial para toda la familia que no siempre puede acompañar a la cantante debido a que la mayoría de sus shows son a altas horas de la noche.

Respecto del éxito que ha generado Alejandro en redes sociales, explicó: "En cada presentación me dicen: 'Usted es un bacán. Gracias por apoyar a su hija'. Yo digo que estoy haciendo lo que cualquier papá haría, pero parece que no todo el mundo hace lo que estamos haciendo nosotros.

A Maira le piden fotos, esperan a grabarlo en la parte trasera del escenario cuando Fran canta e incluso le hablan por redes sociales: "Yo creo que todo esto explotó justamente porque soy el papá y la gente espera que sea la mamá o un manager", señaló.

Finalmente bromeó con su éxito en Tiktok e Instagram y comentó: "La otra vez le decía a la Fran que estoy esperando que me llegue un canje, jajajá. No, es broma. Ese no es el objetivo".

Revisa la publicación de Instagram: