Cony Capelli zanjó misterioso audio que la vinculaba a Fran Maira en redes: “Decían que era yo” - Chilevisión

En conversación con Carla Jara, la ganadora de Gran Hermano Chile fue consultada sobre una supuesta participación en una canción de Fran Maira.

Constanza Capelli despejó un rumor que comenzó a circular en redes sociales sobre una supuesta participación en la popular canción de Fran Maira, "Amiga ya mató".

Recordemos que Capelli conoció a Maira en Gran Hermano Chile, donde incluso protagonizaron más de un conflicto. Sin embargo, esta enemistad ya habría quedado atrás.

En las últimas semanas, en plataformas como TikTok y X (Twitter) se hablaba de una especial aparición de la ex bailarina en el hit de Fran.

En concreto, se trata de la parte en que Maira escucha un audio de WhatsApp y una voz femenina le dice "pero amiga, si ya mató ese hue...".

Durante el podcast "Entre Amigas y Copas", conducido por Carla Jara, la ganadora de Gran Hermano Chile fue consultada sobre esta duda que surgió en internet.

¿Cony Capelli colaboró en "Amiga ya mató" de Fran Maira?

En una dinámica de "verdadero o falso", Jara sorprendió a Cony con la siguiente pregunta: "¿Es cierto que grabaste voces para la canción de la Fran?".

"No, falso", sentenció Capelli. "Mucha gente decía que era yo en una parte de la llamada por teléfono... pero podría ser, Fran. Se viene el feat", agregó entre risas.

Aunque, fuera de broma, la triunfadora de la primera temporada de Gran Hermano no descartó la posibilidad de incursionar en la música.

"No escuchas reggaetón, ¿por qué lado te irías?, ¿por algo pop?, ¿serías como una Britney Spears?", preguntó la ex Mekano. "Me gusta una volada media Cami Gallardo, ahora está más electrónica", respondió Cony.

"Haría algo distinto a todo lo que se está haciendo, como jazz o blues, probablemente no lo escuche nadie", reconoció antes de soltar una carcajada.

Mira el momento acá: