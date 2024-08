“Estaba preocupado por ti”; La advertencia de Pedro Astorga por descontrolada actitud de Yuhui en Gran Hermano - Chilevisión

El deportista expresó su profunda preocupación por los cambios de humor y agresividad que mostró el animador de Sabingo en Gran Hermano Chile.

Pedro Astorga tuvo una sincera conversación con Yuhui Lee, luego que el jugador explotara en contra de Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile y le dijera fuertes epítetos.

Tras la salida del jugador, el deportista se acercó al animador de Sabingo para comentarle sobre la fuerte pelea que protagonizó, expresando su preocupación por su comportamiento al interior de la casa-estudio.

Por ello, durante la tarde de este viernes, Pedro expresó su sentir sobre las conductas de Yuhui que no ha dejado a nadie indiferente en la casa más famosa del mundo.

Conversación de Pedro Astorga y Yuhui Lee en Gran Hermano Chile

Mientas Yuhui Lee explicaba que se sentía más tranquilo tras la salida de Sebastián Ramírez, confesó que no le tenía miedo al jugador pero sí a cómo iba a reaccionar frente a él.

Ante ello, Astorga aseguró que para él "fue muy extraño verte en esas dos situaciones", por lo que espera que pueda resolver de mejor manera sus frustraciones.

"Cuando te enojaste, no sabías que tenías esa rabia adentro. Cuando uno está encerrado, el estrés es mucho mayor. Uno tiende a estar más sensible y explotar. Quería hablar contigo porque tienes que cuidarte", le pidió Pedro Astorga a Yuhui Lee.

Luego, el jugador se explayó y arremetió con un "yo te veo, te noto y te siento como una persona más alegre. Estaba preocupado por ti porque no me gusta verte cuando el estrés hace enojarte y no te puedes controlar".

