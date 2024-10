Esposo de Karen Paola reveló que tuvo convulsiones en la ducha: “Me vino un pánico” - Chilevisión

Desde Estados Unidos, Karen Bejarano le pidió una hora al neurólogo para que se realizara exámenes ante el preocupante desmayo.

El ex chico Mekano y esposo de Karen Paola, Juan Pedro Verdier, reveló un preocupante accidente que vivió en su casa luego de hacer ejercicios el pasado domingo.

Según su relato, el comentarista deportivo tuvo convulsiones y posteriormente un desmayo mientras se duchaba, las que le dejaron un corte en el ojo y la nariz producto de la caída.

¿Por qué Juan Pedro Verdier tuvo convulsiones?

En conversación con LUN, dio a conocer que el día del incidente había seguido su rutina diaria. "Normalmente, realizo actividad deportiva de musculación y después yoga (...) esta vez no hice elongación y sentí apretada la parte de atrás del cuello y los dorsales de la espalda", partió contando.

En este sentido, recordó que mientras se duchaba, "sentí un líquido pasar de mi nuca al cerebro, y después caí al piso". Asimismo, indicó: "Se me prendía y apagaba la tele. Me desmayé por completo".

Sobre lo mismo, reveló que el momento más complicado de todos fue cuando recuperó la conciencia.

"Sentía que me caía el agua de la ducha, pero estaba todo oscuro. Después abrí los ojos y me vino un pánico, porque no sabía dónde estaba, quién era ni por qué me caía agua. No reconocí el baño de mi casa. Más allá del golpe y todo, es terrible la angustia de no saber qué está pasando", recordó.

Por otra parte, Verdier hizo un mea culpa de la situación, ya que una vez se recuperó, siguió con su día y no fue al médico. "Lo encuentro mal ejemplo para mi hijo y para el resto, porque yo debí haberme cuidado", comentó.

Ante esto, Karen Paola ayudó a su esposo desde Estados Unidos y le pidió una hora al neurólogo para que le realicen exámenes. "Me dijo 'tienes que levantarte y hacerte cargo'", lo retó la artista.