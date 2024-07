“El Ché del Arrayán”: Emeterio Ureta se viralizó por deslenguadas críticas contra la derecha por “toma VIP” - Chilevisión

El reconocido y mediático empresario conversó con Contigo en la Mañana para denunciar una supuesta usurpación de terreno en Lo Barnechea. "Hay leyes para los ricos y hay leyes para los pobres", fue parte de lo que dijo.

Una presunta toma VIP en un costoso sector de Lo Barnechea es lo que acusó el conocido empresario y simpatizante de RN, Emeterio Ureta, quien denunció la construcción de una propiedad en un terreno que habría sido usurpado de la noche a la mañana.

En conversación con Contigo en la Mañana, relató que todo comenzó en octubre de 2019, cuando notó que su vecino estaba construyendo una ampliación en un sitio de cerca de 400 metros cuadrados. "Ocupó algo fiscal, construyó una casa y la tiene en arriendo", explicó.

Evidentemente molesto, el autodenominado “El Márquez del Arrayán” expresó su molestia no solo contra el acusado, sino también contra las autoridades. "Es un lugar donde vivimos los ricos, donde vive gente de plata. Entonces tapan todo con plata, lo que no puede hacer un pobre".

"Hay leyes para ricos y hay leyes para los pobres"

También, Emeterio apuntó contra el alcalde de la comuna, Cristóbal Lira: "En los días que llovió expulsó a más de 38 familias que estaban en el cerro 18 en una toma, pero es una toma pobre. Acá es una toma VIP y no lo demuelen. Hay leyes para los ricos y hay leyes para los pobres".

“Aquí hay plata de por medio ¿por qué no han demolido? ¿el alcalde no tiene carácter? ¡Aquí hay mafia! ¡Aquí hay sirvengüenzura! ¡Esto no puede ser!”, fueron parte de sus descargos en el programa de Chilevisión.

“Voy a llamar al pueblo que se vengan a tomar los sitios acá al lado de mi casa, porque aquí la ley los respalda, igual que a los ricos. (Pero) como son gente pobre, y no son ricos y pitucos como uno, los van a sacar con Carabineros”, ironizó.

