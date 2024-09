“Ella lo siente”: Linda arremetió contra la amistad de Michelle y La Chama en Gran Hermano - Chilevisión

Dado que Linda no puede entregar información del exterior en Gran Hermano, Felipe aseguró que esperaba que el próximo ingreso "ojalá haya visto todo y le abra los ojos a la Michelle".

Linda reingresó con todo y lanzó los dardos a la relación de Michelle con La Chama, asegurando en que confía que Carvalho se dará cuenta de todo a su debido tiempo en Gran Hermano.

Aunque declinó la posibilidad de entregar información del exterior para evitar sanciones, Linda criticó la amistad entre ambas jugadoras y Felipe sentenció: "El próximo hue... que entre ojalá haya visto todo y le abra los ojos a la Michelle".

Linda arremetió contra relación de Michelle y La Chama

En esa misma línea, Linda aseguró: "La Michelle es una persona que es inteligente, pienso que se va a dar cuenta de las cosas si son así o no son así".

Asímismo, agregó: "Uno presiente las cosas, por lo menos yo siento. Yo siento si algo pasa o algo no pasa y yo siento que ella lo siente".

Al respecto, Carlyn y Felipe estuvieron de acuerdo, y Linda comentó: "Pienso que ella se tiene que dar cuenta sola... si es que es verdad o no es verdad porque no lo sé", precisó para no arriesgar sanciones.

Cabe destacar que Linda y Michelle forjaron una estrecha amistad la última semana previo a la salida de Marcovich e incluso en su reingreso llegó con múltiples regalos por parte de su familia.

Duyo le envió una polera de "RomaHit", su hija le regaló un labial y la cuñada de Linda le compró chocolates, por lo que Michelle se mostró emocionada y aseguró que les enviaría saludos a todos a través de las cámaras de Gran Hermano.

