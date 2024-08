“El mismísimo”: Naya Fácil llevó a artista internacional para sorprender a su amiga por su cumpleaños - Chilevisión

Para sorprender a su mejor amiga en su día, la influencer y creadora de contenidos contactó a un querido cantante radicado en Chile para que le cantara el cumpleaños feliz.

La influencer Naya Fácil, conocida por sus millonarios lujos y diversas excentricidades, sorprendió a su mejor amiga llevándole a un artista de renombre internacional para cantarle el cumpleaños feliz.

El sorpresivo momento ocurrió la jornada de este martes en un restaurante de comida china que suele frecuentar la creadora de contenidos, lugar hasta donde también llegó una docena de amigos de ambas.

Sin embargo, lo que ninguno de ellos esperaba era la presencia de Matt Hunter, un cantante estadounidense, actualmente radicado en Chile, que saltó la fama el año 2013 con su hit "Señorita".

Naya Fácil llevó a Matt Hunter al cumpleaños de su amiga

Y fue precisamente con dicha canción con la cual comenzó su improvisado show en el recinto, provocando que Daniela, la festejada, rompiera en llanto a causa de la emoción.

"A ella le gusta un cantante, muchísimo, y hemos intentado verlo en la disco, por todas partes, y no hemos podido. Entonces, como ella tiene una buena amiga, se lo traigo el día de su cumpleaños. Y no el doble ni nada, el mismísimo va a llegar", expresó Naya antes de la sorpresa.

La amiga, por su parte, aseguró tras el show que "me morí, reviví, me morí, reviví, me morí, reviví, doscientas veces", al mismo tiempo que expresaba su agradecimiento a la más reciente embajadora del Festival de Viña del Mar.