“Le pillé ropa mía en su cartera”: Ex chica reality acusó a mamá de Luis Andaur de hacerle magia negra - Chilevisión

Jenny entregó detalles de un desconocido pero aterrador episodio con la madre de Luis Andaur, su ex suegra, a quien descubrió haciéndole magia negra.

Jenny Contardo, ganadora de Amor Ciego 2 reveló que vivió una compleja experiencia con la mamá de Luis Andaur, su ex suegra, a quien acusó de hacerle magia negra.

Así lo reveló Jenny en el podcast de Latife Soto, donde reveló que comenzó a sospechar de un maleficio por un mal estar: “Cuando yo empecé a sentirme muy mal, un día alguien me dijo ‘capaz te hicieron algo’ y yo les decía ‘cómo va a ser posible, si yo jamás le he hecho daño a nadie”, afirmó.

Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que la madre de Luis Andaur le confesara que le había hecho un ritual de magia negra, lo que dejó completamente impactada a Contardo.

“Cuando llegué a ti (Latife), efectivamente esta persona, la mamá de este personaje (Luis Andaur), me lo confesó en mi cara”, detalló.

“Me dijo ‘sí, yo te hago magia negra’. Imagínate cómo fue para mí escuchar a la mamá de la persona que tú amas, decirte que te estaba haciendo magia negra. Yo quedé en shock”, agregó.

“Le pillé ropa mía en su cartera”

En esa línea continuó relatando: “Me sentía mal, todo el tiempo mareada, no podía dormir. Yo en mi camino también perdí un bebé, tuve un aborto, entonces fue súper difícil”.

Sin embargo, la historia no llegaría hasta ahí, ya que Jenny desclasificó que encontró prendas de ropa suya en las pertenencias de la madre de Andaur: “Cuando yo me enteré de eso, fue muy impactante para mí. Le pillé ropa mía en su cartera”, aseguró.

“Más encima, la persona que estaba conmigo no me estaba creyendo, yo le dije ‘ella me está haciendo cosas’. Yo tuve que ir a ver su cartera y le veo mi ropa… después yo de tanto llanto, quedé en shock”, complementó.

“ Abro el refrigerador y encuentro nombre de personas famosas ”

Una vez que descubrió los hechos, se siguió dando cuenta que la madre de Luis no solo habría hecho magia negra en contra de ella: “Con el tiempo me enteré que no solamente era conmigo, sino que también a todas las ex parejas que él (Luis Andaur) había tenido”, reveló.

“Lo más terrible de toda esta situación es que yo un día abro el refrigerador y encuentro nombre de personas famosas de un programa (La Ley de la Selva)… Lo saqué y lo voté en el inodoro, yo ahí dije ‘ah no, esto ya se pasó de la línea’”, agregó Jenny.

Finalmente, Contardo reveló que las intenciones de su ex suegra para hacer dicha magia negra era para que ninguna persona la alejara del lado de su hijo.