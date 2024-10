El desconsolado ruego de Carlyn tras enviar a Yuhui a placa: “No quiero que mis compañeros…” - Chilevisión

Carlyn Romero contestó el temido teléfono rojo de Gran Hermano Chile y tuvo la misión escoger a uno de sus compañeroa para enviarlo directamente a placa.

Un desconsolado ruego hizo Carlyn Romero ante la molestia de algunos compañeros de Gran Hermano Chile tras enviar a Yuhui Lee directamente a la placa de eliminación.

Romero contestó este miércoles el temido teléfono rojo y tuvo la difícil misión de escoger a uno de sus compañeros para que pasara a la gala de eliminación sin posibilidad de salvación.

Luego de pensarlo por unos segundos, la influencer afirmó que “a la persona que voy a elegir, será porque sí o sí va a ser salvada y porque en algún momento estuvo en mi posición”.

Finalmente, la venezolana eligió a Yuhui, quien hasta ese momento estaba invicto de placas, causando el enojo de algunos jugadores, entre ellas Linda Marcovich.

El desolador llanto de Carlyn tras enviar a Yuhui a placa

Esta compleja decisión provocó que Carlyn rompiera en llanto, más aún cuando Lee aseguró no estar de acuerdo con la forma en que llegó a esta instancia.

"Te veo súper afectada por esta situación, ¿por qué, Carlyn?", preguntó Diana Bolocco durante un contacto en vivo. "Porque es una persona que le tengo cariño y sé que todos en la casa le tienen cariño", respondió Romero.

"No quiero que mi última estadía acá sea incómoda. Es una decisión que uno no quiere tomar y por eso elegí a Yuhui. Creo que él entendería perfectamente, empatizaría con la decisión porque él en algún momento estuvo en mi posición", agregó después.

Entre lágrimas, la jugadora explicó que su voto se debe a que "él es querido acá y afuera. Yo estuve afuera, sé lo querido que es Yuhui, entonces sé que no se va a ir de esta casa".

"No quiero que mis compañeros tengan un comportamiento extraño por esta decisión", añadió Carlyn, y luego se dirigió a Linda: "No quiero que te incomode la decisión, pero te lo juro que no fue con mala onda".

Posteriormente, Diana le preguntó a Yuhui cómo se sentía con esta nominación directa a placa y aseguró que "la gente puede pensar que con esa llamada hace daño a un compañero, pero yo no me siento triste, está bien".