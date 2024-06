El crudo relato de Cristina Tocco tras revelar que fue víctima de VIF: “No me importaba si disparaba” - Chilevisión

La actriz argentina impactó en Podemos Hablar al entregar detalles del periodo de violencia que vivió antes vivir en Chile. "Me apuntaba y me decía te voy a matar", señaló.

La actriz argentina Cristina Tocco recordó, en el reciente capítulo de Podemos Hablar, la tormentosa relación que mantuvo con un hombre antes de radicarse en Chile.

"A esta altura, a la edad que tengo y en el momento que estoy en mi vida, no me da pudor en contarlo como alerta", partió diciendo Tocco en el estelar de Chilevisión.

Luego, la intérprete señaló: "Tengo que partir desde un relato que no es es fácil, pero es real. Lo que pasa es que él era cocainómano".

"Bajo el efecto de la droga, que yo ignoraba, algunas noches me apuntaba y me decía 'te voy a matar, te voy a matar'", relató.

El fuerte relato de Cristina Tocco en Podemos Hablar

"Existe este nexo con el golpeador, un poco de sumisión, de temor", agregó Cristina Tocco, quien incluso recordó episodios de "celos" por parte de su ex pareja.

"No tenía la libertad de ir a sesión con el psicólogo y al supermercado sola, celopata mal (...) Cortó el cable del télefono de donde convivíamos para que no hablara con nadie", indicó.

En esa misma línea, recordó: "Si yo iba a ver a mi familia tenía que ir con él y, de todas maneras, muy off the record, me estaba ayudando un psicólogo y que me dio empuje de cortar (la relación)".

"El día que abrí la puerta del departamento, efectivamente sacó el arma (...) Sentí que abrió el cajón donde tenía el arma y no me importaba si disparaba, a ese nivel llegan a torturarte tanto psicológicamente", agregó.

"No me disparó, aquí estoy. Me fui para siempre con mucho esfuerzo, porque si él me llamaba yo tenía la intención de volver, qué vergüenza contarlo, pero era así, estaba totalmente sometida", sostuvo.

Meses después, la trasandina viajó por trabajo a Chile y terminó radicándose hace más de 40 años.

Mira el momento acá: