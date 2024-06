Cata Pulido se fue en contra de Francisco Kaminski con particular calificativo - Chilevisión

La panelista criticó en duros términos el actuar del animador tras su separación con Carla Jara y se refirió al presente laboral de Kaminski, quien habría perdido todas sus fuentes laborales.

Catalina Pulido se fue con todo en contra de Francisco Kaminski y criticó en duros términos cómo el animador ha abordado su separación con Carla Jara, sumado a la relación con Camila Andrade.

Este viernes, la panelista también se refirió al presente laboral del animador, quien estaría a punto de perder todos sus proyectos tanto en radio, como en televisión.

¿Qué dijo Catalina Pulido sobre Francisco Kaminski?

La actriz estuvo invitada en el programa Zona de Estrellas, donde declaró: "Yo no creo que lo condenan por su infidelidad, yo creo que lo condenan por el actuar en otras partes de su vida, como por ejemplo la cantidad de plata que se ha sabido que le debe a Carla".

Respecto de la incipiente relación amorosa con Camila Andrade, Pulido utilizó un particular calificativo para Kaminski: "Más allá de que él se enamoró, que Camila se enamoró, yo creo que eso no es tema. El tema es que hemos sabido una parte de Kaminski que no conocíamos y que es bien 'chanteli'", señaló.

En esa misma línea, explicó: "O sea, decir que 'nunca he sentido nada como lo que me ha hecho sentir Camila', después de que hace dos meses subías una foto, hay que ser muy hijo de su madre. Perdóname que te diga (...) "Siéntelo, pero no lo digas en pantalla. Ten un poquito de respeto por los 10 años que estuvieron juntos".

Al respecto, Claudia Schmidt aseguró que Carla Jara estaba "picada" porque Kaminski había retomado su vida amorosa, lo que fue duramente cuestionado por Pulido: "¿No encuentras humano que ella esté picada porque la cambiaron por otra? Porque además te dejaron sin departamento. Yo estaría súper picada", aseguró.

Finalmente, Catalina concluyó: "Dice que no tiene lucas, le debe plata a la Carla, pero se queda en un hotel con la amante, y después va a una joyería. Yo estaría, es que no picada, yo dejó la bomba atómica".