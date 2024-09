Eduardo Barril confesó que sacerdote intentó abusar de él: “Enloda a la Iglesia católica” - Chilevisión

El intérprete abordó un episodio que vivió en su infancia con un miembro de la iglesia y contó cómo eso lo marcó y lo alejó de su deseo de ser cura.

Eduardo Barril reapareció en televisión con una impactante confesión y reveló un intento de abuso por parte de un sacerdote durante su infancia.

El actor estuvo invitado a “Todo va a estar bien”, donde contó detalles de un episodio que vivió cuando tenía cerca de 10 años, y que lo alejó de uno de sus grandes deseos.

“Quería ser cura y no fui cura, es verdad, porque no me gustaron cosas que pasaban en la iglesia”, confesó.

En esa línea, enfatizó que “creo que esas cosas han sucedido siempre, algunas veces se publicitan más que otras y me alejé (…) estamos hablando de los años 40 y 50. Imagínate los abusos que pudo haber en la edad media”.

La confesión de Eduardo Barril

Sobre el intento de abuso, Eduardo Barril contó que “salí arrancando. Uy, mira lo que habla uno. Tuve que haber tenido unos 11 años, porque era sentable en las rodillas”.

“Me lo guardé, pero mi viejo se enteró porque me vio la cara, llorando. Ahí, al hechor lo trasladaron de ciudad. A mí me da mucha rabia, porque enloda a la Iglesia católica”, añadió.

A pesar del difícil episodio que pasó, el intérprete hizo una diferenciación y aclaró que “como en toda institución, uno no puede, por una cosa, ensuciar a todo. Ese fue un mal elemento que fue castigado, pero hay elementos magníficos en la Iglesia”.