“La vida no es fácil”: Edmundo Varas se descarga tras ser acusado de “papito corazón” por Francoise Perrot - Chilevisión

A través de sus redes sociales, el preparador físico compartió una sentida reflexión sobre cómo ha vivido los últimos años por el conflicto con su hija. "Nadie me ha preguntado cómo me siento", indicó.

Este fin de semana, Francoise Perrot acusó duramente a su ex pareja, Edmundo Varas, por, supuestamente, no hacerse cargo de su hija Florencia durante 12 años, lo que popularmente se conoce como "papito corazón".

Ante esto, el preparador físico salió a desmentir la situación e incluso reveló un documento del Juzgado de Familia de Colina del 2023, en donde indicaba haber recibido "años de negación, injurias y calumnia". Ahora, compartió una sentida reflexión de lo que ha estado viviendo.

La potente reflexión de Varas tras denuncia de Francoise Perrot por su hija

"A veces se recomienda guardar silencio, parece ser lo más prudente. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario alzar la voz. No todo está permitido en la vida, ni todo vale para sacar ventaja de ciertas situaciones. Hoy me encuentro viviendo una situación que me genera tristeza y disgusto, especialmente por todo lo que se dice y, más aún, cuando la mentira se convierte en una herramienta de manipulación que causa mucho daño", partió diciendo el ex chico reality en su Instagram.

En esta misma línea, Varas confesó que "han sido años difíciles", sin embargo, ha logrado salir adelante preocupándose de su desarrollo personal "después de la pesadilla que me tocó vivir".

"Nadie me ha preguntado cómo me siento; todo transita a través de aquellos que causan el daño. Me enfoqué en crecer y desarrollarme en el ámbito académico, y aunque el camino no ha sido fácil, he experimentado gratificación en cada paso. Sé que la vida no es fácil, que existen problemas y dificultades, pero aquí estoy, con más fuerza y mejor preparado para enfrentar todo lo que venga. Estoy blindado por el amor", agregó el padre de Florencia.

A modo de cierre, Edmundo reflexionó: "el proceso ha sido arduo, pero me ha permitido crecer de manera significativa (...) La vida continúa, con sus retos y sus alegrías, y me siento preparado para enfrentarlos con la serenidad que me ha dado todo lo vivido".

