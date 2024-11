“Duele demasiado”: Maite Solabarrieta anunció compleja decisión sobre su carrera deportiva - Chilevisión

La hija de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta estuvo acompañada por sus padres y su hermano Iñaki durante esta importante decisión, en la que se le vio visiblemente emocionada.

Maite Solabarrieta anunció en su cuenta de Instagram que se retira oficialmente del voleibol, deporte que practicaba hace años.

En la misma red social, la hija de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta mostró registros de su último partido y la emotiva despedida que le dio el equipo, donde aprovechó la instancia para compartir un sensible mensaje.

Maite Solabarrieta se retira del voleibol

"He estado posponiendo esta publicación porque la idea de no tener más voleibol duele demasiado, pero al mismo tiempo no puedo dejar de decir adiós al deporte que me dio tantas alegrías y la razón detrás de tantos momentos que me hizo la persona que soy hoy", señaló Maite el viernes en la publicación.

En esa misma línea, agregó: "A todos los que fueron parte de mi viaje: Gracias. No podría haberlo hecho sin ustedes. No hay palabras suficientes para expresar la mezcla de emociones que he estado sintiendo desde la noche del último año, pero aquí hay un resumen".

Aunque Maite declinó entregar detalles de las razones de su retiro, este podría haberse visto influenciado por el término de sus estudios en Estados Unidos, dado que contaba con una beca.

"Agradecida a todos los que creyeron en mí, incluso cuando yo no lo creía. Con el corazón roto por cerrar este capítulo de mi vida, feliz por las personas que conocí y la carrera que tuve, y finalmente, el amor, por este deporte, por mi familia, los entrenadores, mis compañeros, el crecimiento que tuve y los recuerdos que siempre estará conmigo", añadió Solabarrieta.

Finalmente, la joven expresó: "Voleibol, siempre serás mi primer amor", acompañado de fotografías donde se le ve junto a sus padres y su hermano, Iñaki.

