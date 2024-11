Gissella Gallardo desclasifica abuso que vivió en gimnasio de Las Condes: “Quedé helada” - Chilevisión

La panelista reveló un incómodo momento en el marco de las declaraciones de Mon Laferte y la abusiva relación que tuvo cuando era menor de edad.

Gissella Gallardo confesó, recientemente, un incómodo momento que vivió hace un par de años en un gimnasio de Las Condes a manos de un "muy reconocido" personal trainer.

Dicha revelación surgió a raíz de la desclasificación de los abusos que sufrió Mon Laferte cuando esta era adolescente, tema que motivó a la panelista para contar su propia historia.

Gissella Gallardo revela que sufrió de abuso en gimnasio de Las Condes

"A las víctimas de abusos les da mucho miedo. Una al principio no reconoce y no quiere creer que te están haciendo lo que te están haciendo. Y me pasó a mí, a mis 41 o 42 años", partió revelando la panelista en el programa Sígueme de TV+.

En este contexto, retrocedió un par de años a cuando iba a un gimnasio de la comuna de Las Condes y fue atendida por un personal trainer "muy reconocido".

Pese a no querer dar su nombre, Gissella detalló que un día "por casualidad nos quedamos solos en la clase y empieza a decir que vamos a elongar y era como... Yo me sentía súper incómoda".

Ante esta situación, decidió dejar de la clase, aunque en primera instancia no dio a conocer lo sucedido. "Me quedé callada hasta que llamé a mi mamá y le dije: 'te mueres lo que me pasó, este gallo como que me toqueteó entera'", recordó.

Al verse enfrentada a este abuso por parte de su entrenador, confesó que "quedé helada, no supe cómo reaccionar. Siendo que yo tengo un carácter súper fuerte y reacciono a las cosas", comentó.

Tras revelar este incómodo momento, Julia Vial indicó: "Por eso hay que tener mucha valentía para denunciar y jamás descartar (un abuso) de buenas a primeras, que es lo que está haciendo Mon Laferte".