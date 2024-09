DJ Méndez reapareció con sorpresivo post tras destape de quiebre familiar: “Mi dolor es más grande” - Chilevisión

El cantante escribió una contundente frase junto a un emoji de corazón roto en sus redes sociales, luego de que se viralizara un mensaje de su hija Issis Méndez.

DJ Méndez escribió un enigmático mensaje en sus redes sociales luego de que una de sus hijas, Issis Méndez, revelara un total distanciamiento con él, Steffi, Leo Jr., y Eva Méndez.

A través de sus stories de Instagram, el cantante escribió una frase junto a un emoji de corazón roto, pero sin entregar mayores antecedentes.

Enigmática frase de DJ Méndez

"Mi dolor es más grande que el amor que me entregado en mi vida entera", escribió el intérprete de Lady en sus stories junto a un corazón partido.

Esta frase la publicó un día después de que Issis Méndez, fruto de la relación que tuvo con Katalina Hormazabal, diera a conocer en su TikTok que "ya no me vinculo con esa familia", declaración que causó revuelo mediático.

Por su parte, Steffi Méndez también dejó una misteriosa frase en redes y, si bien no entregó un contexto, la escribió luego de las declaraciones de su hermana.

"Hahaha (sic), no me interesa, pero sí me interesa, hahaha (sic)", escribió Steffi en sus stories junto a emojis de payaso.