“Deja de acosar a tú ya sabes...”: Daniela Aránguiz lanzó dura advertencia a Maite Orsini tras comunicado de Valdivia - Chilevisión

Daniela Aránguiz nuevamente arremetió contra la parlamentaria, donde incluso dejó entrever una supuesta situación que habría ocurrido para el día del padre.

Al parecer la rivalidad entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini está lejos de terminar, ya que la ex Mekano nuevamente se lanzó contra la parlamentaria, acusándola en primera instancia de acosar a una persona, de quien no reveló su identidad.

“Y le quiero pedir un favor a la diputada Maite Orsini: deja de acosar a quien tú ya sabes, queriendo que comparta contigo, cuando eso no va a pasar. Me voy a quedar callada ahora ”, expresó la panelisa en el programa Sígueme.

En ese contexto, Aránguiz apuntó al comunicado que emitió su ex esposo, Jorge Valdivia, quien la acusó de "usufructuar económicamente" de su imagen por hablar de su vida privada.

“Un ataque de la Orsini, porque yo dije que lo iba a amar toda la vida”, indicó Daniela respecto al escrito del ex futbolista.

Pero los dardos de la ex Mekano contra la parlamentaria y Valdivia no quedaron ahí, ya que dejó entrever una supuesta situación que habría ocurrido para el pasado día del padre.

“Pero si están juntos. Y te voy a decir una cosa, esta mujer no se aburre de pedirle cosas. ¿Y para el día del padre, Jorge? Me voy a quedar calladita nomás por respeto, no a él ni a ella”, concluyó Aránguiz.