"Me podía enterar de...": Daniela Aránguiz aseguró que Jorge Valdivia le impidió trabajar en reconocido programa de TV

La panelista reveló las razones de Jorge Valdivia para que rechazara las ofertas laborales a reconocidos programas de televisión, según el relato que entregó Aránguiz.

Daniela Aránguiz nuevamente entró en polémica con su ex marido Jorge Valdivia, respondiendo al descargo del ex futbolista revelando haber rechazado una oportunidad laboral por él.

Así lo reveló Aránguiz en el programa Sígueme, donde comenzó precisando que “Trabajo desde los 17 años en televisión, no solamente hablo de ti”.

Tras esto, la ex esposa de Jorge Valdivia lanzó la bomba de haber rechazado la animación del programa de Chilevisión, Yingo por ir hacer su vida con el Mago fuera de Chile. “Recuerda que el porgrama Yingo era mío y no lo hice por irme contigo”, aseguró.

“Le pueden preguntar a Álex Hernández (director de Yingo en aquel entonces). En vez de Catalina Palacios, ese programa lo iba a hacer yo y Mario Velasco. Y yo a última hora le digo al Álex que no, por irme con Jorge Valdivia fuera de Chile”, complementó.

Situación similar habría ocurrido con un reconocido estelar de CHV, donde a Daniela le habrían ofrecido ser parte del programa, pero que rechazó porque Jorge Valdivia se oponía, ofreciendole el triple de dinero según el relato de Aránguiz.

“A mi me invitaban a Maldita Moda. Todas las temporadas Carlos Valencia me quiso tener ahí. Acepté en la última temporada. Decía, ‘Jorge me van a pagar tanta suma’. Y él me decía: ‘Toma, ahí tienes tres veces (el monto). No lo hagas’”, desclasificó Daniela.

Finalmente, la ex esposa de Valdivia argumentó las supuestas motivaciones del ex jugador para impedirle asumir dichos proyectos. “Después entendí que yo estando en televisión me podía enterar de muchas cosas que él no quería que yo me enterara”.