Daniela Aránguiz reapareció en redes sociales con emotivo mensaje: “No se trata de esconderse” - Chilevisión

La comunicadora utilizó su columna de opinión para aclarar que no se ha estado ocultando de la opinión pública tras la detención de su ex esposo, Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz regresó a las redes sociales tras la detención de su ex esposo, Jorge Valdivia, por una acusación de violación.

Estas declaraciones se dan luego de que la panelista apareciera por primera vez en televisión desde que se abrió la investigación en contra del ex futbolista, en su programa Only Fama.

Daniela Aránguiz reapareció en redes sociales

A través de un post en su Instagram, la comunicadora se dirigió a los lectores de su columna "Sorry, no tengo filtro" en el diario La Hora para explicar su ausencia en los medios en las últimas semanas y la razón por la que ha ignorado sus compromisos laborales.

"Todo iba tan bien para mí y, de un momento a otro, la vida nos frena. En este caso, me frenó para ser el soporte de lo más importante en mi vida: mis hijos. Siempre los he priorizado y los he puesto frente a todos mis proyectos personales, pero nunca pensé que iba a ser tan difícil", confesó la panelista.

Asimismo, Aránguiz aclaró que no se ha estado ocultando de la opinión pública: "No se trata de esconderse, sino de darse una pausa, una pausa que todas necesitamos en ocasiones".

"Esta vez tengo que cumplir mi rol de madre, ser contención y el pilar fundamental de mis hijos, demostrarles que, a pesar de todas las adversidades y por mucho que duela, tenemos que levantarnos y seguir adelante", concluyó.