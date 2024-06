Naya Fácil destacó trabajo de periodista de CHV en medio de fuertes lluvias: “Cumplen una gran labor” - Chilevisión

La influencer usó su cuenta de Instagram para compartir un sentido mensaje de apoyo en el que valoró la labor periodística, en especial en momentos de emergencia.

Naya Fácil dijo presente en medio del sistema frontal y las intensas lluvias que afectan a la zona centro y sur del país. La influencer se sumó a la contingencia a través de sus redes sociales, donde destacó la labor de un periodista de Chilevisión.

La actual embajadora del Festival de Viña del Mar utilizó su cuenta de Instagram para compartir un sentido mensaje de apoyo a la labor periodistica, especialmente en eventos de emergencia o catástrofes.

Fue a través de sus historias que la denominada “reina de los facilines” compartió una imagen del reporte que estaba realizando el perodista Martín Ortíz, por lo que aprovechó de elogiar su trabajo.

El apoyo de Naya Fácil

“La labor de los periodistas, realmente hay que sacarse el sombrero. Sin los periodistas ni siquiera sabríamos que pasan estas cosas. Los periodistas llegan a lo más extremo siempre”, comenzó destacando.

En esa línea, Naya Fácil recalcó que “lo he dicho en muchas ocasiones: los periodistas me caen muy bien. Si hay periodistas que me ven en mi día a día, les mando un beso gigante, cumplen una gran labor”.

“Todos los que informan, viajan en las catastrofes. Incluso en algunas catástrofres periodistas pierden sus vida por informar a las personas”, insistió, llamando a sus seguidores a cuidarse de las lluvias.