Cristián García-Huidobro y su abrupto quiebre “político” con Malucha Pinto: ”Se enojó por una entrevista” - Chilevisión

El actor entregó detalles de las diferencias políticas que lo alejaron en los últimos años de su colega en “Los Eguiguren” y explicó cómo fueron tomando caminos muy separados.

Cristián García-Huidobro será uno de los protagonistas del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde contará detalles del quiebre de su amistad con Malucha Pinto.

El actor abrió su corazón y explicó las razones que motivaron su distanciamiento con su compañera de “Los Eguiguren”.

“Estamos distanciados, pero la Malucha se ha ido para un lado, que no estoy nada de acuerdo, el puño en alto todo el rato…. Se fue demasiado y todo era patriarcal, patriarcal, patriarcal... me entiende, una exacerbación” , declaró.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El definitivo quiebre con Malucha Pinto

Cristián García-Huidobro comentó que cuando la actriz comenzó a tomar relevancia en medio del estallido social y la Convención Constituyente comenzó a nacer la difentencia entre ambos.

“Yo vendía bastante Los Eguiguren, los últimos procesos que hicimos, lo vendía bastante, se hizo difícil venderlo, me dicen pucha la Malucha Pinto, quería más o menos quemar el país, me entendí tú, entonces ella estaba con la cosa de la primera línea y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa famosa primera línea, ahí comenzó el choque grande entre los dos”, añadió.

Pero eso no fue todo, ya que sus diferencias políticas se comenzaron a hacer cada vez más prensentes, al punto que Pinto incluso “se enojó mucho también porque le di una entrevista a Checho Hirane y me dijo es el colmo que hayas ido a una entrevista con Checho Hirane, eso es el colmo, es el colmo que hayas estado donde Checho Hirane y no sé que cosa…”

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Ella se empoderó de esa, la Convención Constituyente, también ella fue convencional, elegida y todo el asunto, por ejemplo tampoco es una cosa para pararse... Pero si hay diferencias, no es que nos veamos y nos pongamos a insultar, son diferencias fundamentales de la vida”, aclaró.

Revisa esta y otras anécdotas en el capítulo estreno de Podemos Hablar, este viernes 14 de junio, a partir de las 22:30 horas en las pantallas de Chilevisión y sus plataformas digitales.