Coté López publica registros desde la clínica y revela operación: “Nada estético” - Chilevisión

María José "Coté" López dio a conocer que deberá someterse a una operación, aunque llamó a la calma y aseguró que no es "nada grave".

A través de sus stories de Instagram, la empresaria mostró que ya está en la clínica esperando para ser interevenida e incluso broméo con la situación.

Por qué Coté López será operada

"Cuando yo manifesté estar en una habitación, yo me refería de un hotel, en el Caribe, no en la clínica, mi gente... pero nada grave, para que no se estresen", comentó en un video.

Tras eso, explicó que su operación se debe a pólipos en el endometrio, los cuales tendrán que ser retirados.

"Solo me tengo que sacar unos pólipos, no sé qué es... del endometrio", agregó en el registro.

Además, López aprovechó de aclarar inmediatamente que no se someterá a nada estético.

"Repito, nada grave, ni nada estético, para que no hablen tonteras", aseguró.

Finalmente, volvió a bromear al pedir que "recen por mí, imagínense despierto muerta jajaja ya, broma (no se puede despertar muerta, pal' que no entendió)".