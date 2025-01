¿Cony o Eskarcita? Ex Gran Hermano se convirtió en la última eliminada de Top Chef VIP - Chilevisión

Las participantes se enfrentaron en un intenso duelo donde prepararon postres con frutas exóticas. Si bien ambas destacaron, sólo una no obtuvo el cupo para la gran final de este miércoles.

Este martes se emitió la última eliminación de Top Chef VIP, el programa de cocina de Chilevisión que este miércoles llega a la gran final: Se trata de una ex Gran Hermano Chile.

El capítulo se dividió en tres etapas. En la primera, se enfrentaron las cuatro semifinalistas: Javiera Acevedo, Scarlette Gálvez (Eskarcita), Disley Ramos y Constanza Capelli.

Las participantes prepararon sus mejores platos bajo la consigna de mariscos chilenos. De este grupo, la ganadora fue Disley y obtuvo la clasificación directa a la gran final.

En la segunda fase, las tres restantes compitieron en una prueba que tuvo como ingrediente principal el pato. Javiera fue la mejor evaluada y, por consiguiente, la segunda finalista de la competencia.

Eskarcita vs. Cony: ¿Quién fue la última eliminada de Top Chef VIP?

Finalmente, la tercera y última etapa consistió en un duelo protagonizado por las ex jugadoras de Gran Hermano Chile: Eskarcita y Cony Capelli.

"Me siento con muchas emociones. Estoy con una compañera con la que compartí meses encerrada. No ha sido fácil el camino, hemos estado en altos y bajos", reconoció Capelli antes de enfrentarse a Gálvez.

En tanto, Eskarcita afirmó que "esto es como mi revancha, por así decirlo, en temas personales. Espero no salir perdedora otra vez".

Las jóvenes se batieron en un duelo que consistió en preparar un postre con frutas exóticas. Si bien ambas destacaron con sus platos, el jurado tomó su veredicto y eligió a una popular concursante como la última eliminada.

De esta manera, Cony Capelli fue la última en ser eliminada del programa, momento en que rompió en llanto al conocer la resolución de los chefs.

"Entré a este programa sin querer, tenía varias cosas. Salí de un reality ganándolo y tenía muchas cartas a las que podía jugar. Entré acá porque mi vida fue muy expuesta en el otro reality y quería mostrar una parte de mí más alegre", expresó la ganadora de GH.

La ex bailarina indicó que su paso por Top Chef VIP fue "una experiencia muy fuerte, pero muy bonita" y agradeció a todo el equipo. "Me voy de un programa que me abrazó a nivel salud mental", cerró entre lágrimas Cony.

De esta manera, la gran final se disputará este miércoles 8 de enero con Javiera Acevedo, Disley Ramos y Eskarcita.

Revisa el momento acá: