¡Conoció al hombre! Pincoya cumplió su sueño y se reunió con Sergio Soldati, la voz de Gran Hermano Chile - Chilevisión

De paso por Buenos Aires, la finalista del reality Chilevisión aprovechó su estadía en Argentina para cumplir su anhelado deseo de conocer en persona a su entrañable amigo que fue su contención a lo largo de seis meses.

El comiendo de la segunda temporada de Gran Hermano Chile es inminente y, para calentar motores, la finalista de la primera edición, Jennifer Galvarini, protagonizó un emotivo reencuentro en Buenos Aires, Argentina.

A través de sus redes sociales, la influencer también conocida como Pincoya mostró detalles de su esperada reunión con la querida e inconfundible voz que dio vida al inmueble del reality, el locutor Sergio Soldati.

En un café de la capital trasandina, la ex jugadora del programa de Chilevisión se encontró por primera vez con su entrañable amigo del encierro y, juntos, compartieron un video en la plataforma.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Emotivo reencuentro entre Pincoya y voz de Gran Hermano

"Chiquillos, adivinen", comenzó diciendo Jennifer. "Yo les dije una vez que yo, cuando venga de nuevo a Buenos Aires, iba a volver pero iba a buscar alguien muy especial para mí", relató, dando paso a Sergio.

"Estamos aquí en Buenos Aires con ella, esta señora que ustedes saben me ha hecho enojar, pero con quien también lo hemos pasado muy bien. Al menos yo lo he pasado muy bien", dijo a la cámara.



Sobre el tras bambalinas del reencuentro, la oriunda de Chiloé contó a Página 7 que lo siguió en Instagram y luego le envió un mensaje para intentar entrar en contacto con él.

"Quería darle un abrazo y cumplir mi sueño de conocerlo"

"Lo empecé a seguir por Instagram, le escribí y cuando me contestó me quise morir. Lo estuve buscando por varias radios de acá, hasta que él me contestó e hicimos el encuentro acá en un café", contó.

"Quería darle un abrazo a él y cumplir mi sueño de conocerlo en persona. Para mí fue una persona muy importante dentro del reality, ya que él me conectaba con el exterior", detalló al medio antes citado.

"Le agradecí los seis meses que soportó mis malos ratos, mis rabietas… pasamos hartas cosas juntos, así que estoy feliz", cerró Pincoya.