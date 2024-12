“Conocida” y “guapísima”: José Miguel Viñuela reveló inédito romance con figura del espectáculo - Chilevisión

"Nunca me había pasado", aseguró Viñuela, quien comenzó este romance gracias a la iniciativa de esta mujer que lo contactó sorpresivamente para pedirle que se conocieran.

José Miguel Viñuela desclasificó un intenso romance que tuvo con una conocida mujer del espectáculo en su podcast El Resto es Historia.

Aunque se rehusó a entregar la identidad de la mujer, el animador aseguró que todo comenzó por iniciativa de ella: "Una vez me llama por teléfono una persona, conocida. Yo estaba viendo tele en mi pieza y de repente estaba con el celular al lado, no caché el teléfono", comentó.

El inédito romance de José Miguel Viñuela

En esa misma línea, Viñuela admitió que el actuar de la mujer lo tomó por sorpresa, sin embargo la saludó cordialmente y detalló: "No la conocía, la conocía porque era conocida, pero nunca había hablado con ella, nada".

Además, José Miguel enfatizó en que la mujer en cuestión es "guapísima" y aunque declinó entregar más detalles sobre ella, sí confesó que durante esa llamada ella le dijo: "Sabes que te llamo porque te quiero conocer y estoy pasando muy cerca de tu casa y me gustaría pasar a tomarme un café contigo".

El animador aseguró que en esa época no existían las mismas precauciones que ahora en torno a conocer nuevas personas: "Me daba lo mismo, yo estaba en esa época como más... en esa época uno no mide las consecuencias. Yo decía: 'Estoy solo', bueno, pasa", sentenció.

"Me tocó la puerta, te lo juro por Dios, entró al living de mi casa ¡Qué café hue...! Nos tomamos un vino, tuvimos una tarde muy romántica, muy romántica, pero muy romántica y después dijo: 'Ya listo. Oye, me tengo que ir, que estés bien. Cuídate, chao'".

Finalmente, el animador reveló que mantuvo la dinámica con esta mujer durante una semana y luego, dejaron de verse, sin embargo concluyó: "Nunca me había pasado (algo así)".