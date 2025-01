Concierto gratuito de Lady Gaga en Brasil: Fecha, horarios y todo lo que tienes que saber - Chilevisión

Se espera que este concierto reúna a más de un millón de personas y se convierta en el más grande de la artista hasta la fecha.

Lady Gaga se presentará en los próximos meses en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

Se trata de un concierto gratuito, el cual ya tiene nombre, fecha y hora, y en el que la intérprete repasará todos sus grandes éxitos.

Así, se espera que este sea el concierto más masivo de Gaga hasta la fecha, ya que se estima que más de un millón de personas asistirán al espectáculo. Por eso, acá te contamos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito de Lady Gaga?

La intérprete de Bad Romance realizará el show más grande de su carrera en Brasil el próximo sábado 3 de mayo a las 21:00 horas (hora local).

El show, que llevará por nombre Everybody On The River (Todos en el Río), tendrá una duración de dos horas y media, finalizando alrededor de las 23:30 horas.

Se utilizará un total de 28.000 metros cuadrados, en donde habrá baños químicos y mamparas desplegados en la costa.

Se espera que el evento reúna alrededor de un millón de personas entre residentes y turistas, al igual que la presentación de Madonna, quien finalizó su gira internacional en la playa de Copacabana.