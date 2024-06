Catalina Pulido acusó a Álvaro Rudolphy de casi dejarla llorando tras cuestionable gesto - Chilevisión

Finalmente, la intérprete reveló otra situación, esta vez, durante una manifestación de la Propiedad Intelectual de los Actores, en 2012. En esa oportunidad, llegaron hasta el Teatro de la Memoria y se sentaron en las butacas.

"Yo lo veo, y como soy educada, me levanto y le digo: 'Hola, ¿cómo estás?', y él me (empuja). Hay testigos, y me dice: 'Voh no me saludes'", contó, según recogió Página 7.

"Yo casi me pongo a llorar y cuesta que me hagan llorar. Yo me fui a sentar y todos quedaron (impactados). Él además es como súper línea A, y como los actores son todos zalameros y se cuidan", concluyó.