Carolina de Moras emplazó a Rafael Araneda por posible reconciliación: “Que me escriba a mí y no por la tele’’ - Chilevisión

La animadora se mostró abierta a tener una conversación con su ex amigo, pero le hizo un llamado para que él tome la iniciativa y lo haga directamente con ella y no a través de la pantalla.

Carolina de Moras reapareció en TV en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde recordó episodios con Felipe Camiroaga, Parived y también habló del quiebre de su amistad con Rafael Araneda.

La animadora que ha estado casi cinco años fuera de la pantalla, recordó la distancia que tomó con el comunicador con quien construyó una cercana relación a raíz de la animación que hicieron en el Festival de Viña del Mar.

“Yo no soy una persona, en ningún caso, enrabiada, ni una persona que queda como con el alma quebrada con alguien, ni lo elimino a mi vida, ni nada“, aclaró.

Reconciliación con Rafael Araneda

En ese sentido, Carolina de Moras se refirió a una reciente entrevista que dio Rafael Araneda en su paso por Podemos Hablar, donde también abordó el fin de su amistad, y dio a entender que estaba abierto a una reconciliación.

En respuesta a eso, la comunicadora reparó en que hace falta una conversación, pero que está dispuesta a acercase. “Por supuesto que es posible, pero para que haya una conversación tiene que haber un acercamiento y una intención de la conversación“, sostuvo.

“Lamentablemente sí hubo un conflicto que a mí me dolió mucho, porque me faltó, me faltó verdad, me faltó transparencia, me faltó compañerismo ahí, y sobre todo me faltó apoyo de la verdad’’, señaló.

Finalmente, hizo un emplazamiento al animador radicado en Miami y le pidió que ‘’si él quiere acercarse, feliz, pero que me escriba. Que me escriba a mí y no lo diga por la tele’’.

Mira el testimonio completo de Carolina de Moras en el capítulo estreno de Podemos Hablar, este viernes a partir de las 22:30 horas en las pantallas de Chilevisión.