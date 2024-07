Carlyn Romero se confesó con Camila Andrade y reveló coqueta conversación: “A pasarla bien” - Chilevisión

Poco a poco las y los jugadores comienzan a conocerse y acercarse entre sí, formando el ambiente propicio para incipientes relaciones o coqueteos en Gran Hermano Chile. Y al parecer, uno de ellos estaría siendo protagonizado por Carlyn Romero.

La ex Top Chef Chile, quien además era pareja del conocido cantante urbano Drefquila, se confesó con Camila Andrade y explicó su sentir por Miguel, el jugador de nacionalidad española.

Mientras conversaban sobre él, Romero sostuvo que "es un ser muy genuino, hermoso".

Sin embargo, ella enfatizó en que tiene claro lo que quiere y no quiere, haciéndoselo saber también a su compañero.

"Yo no quiero relación, le dije. Vine a pasarla bien. Compartir el afecto es porque me gusta mucho el contacto físico, le dije apapacho o algo genuino, pero no pienses que...", comenzó diciendo.

"Yo vivo el presente y lo dejo muy claro. Rico nuestro apapacho y todo, pero no (...) Soy humana, soy mujer, me encantan las caricias y si alguien me lo da genuinamente, bacan. Si no, no", cerró.