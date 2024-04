Carla Jara reapareció con llamativo look en matrimonio de Maly Jorquiera y Sergio Freire - Chilevisión

Tras detallar su quiebre matrimonial con el animador y en que, presuntamente, estuvo involucrada Camila Andrade, la actriz volvió a hacer una aparición pública junto a un grupo de amigos.

Tras la impactante aparición de Carla Jara en Podemos Hablar, donde detalló su quiebre matrimonial con Francisco Kaminski, la actriz reapareció públicamente en el matrimonio de Maly Jorquiera y Sergio Freire.

Tras 10 años de relación, los comediantes decidieron formalizar su vínculo sentimental, a la cual la ex Mekano fue invitada y compartió con todos los invitados con un particular look.

Carla Jara en el matrimonio de Maly Jorquiera y Sergio Freire

Fue precisamente en la cuenta de Instagram de la personalidad que, junto a una serie de fotografías de la celebración, la actriz mostró el look que llevaba y con quién compartió.

En lo que respecta a la vestimenta, Carla Jara acudió a la celebración con una polera de color blanco, junto a un blazer oscuro. Además, lo complementó con un pantalón con patas anchas y zapatillas bajas.

En lo que respecta al festejo en sí, la actriz dejó una emotiva reflexión sobre el matrimonio de los comediantes y les deseó lo mejor en su vínculo sentimental.

"Ayer se casó mi amiga hermosa Maly Jorquiera y Sergio Freire. Fue todo tan lindo y romántico. Qué viva el amor, qué vivan los novios!", cerró la personalidad.

Look de Carla Jara fue comentado por usuarios

Las imágenes de Carla Jara en el matrimonio rápidamente fueron comentadas por sus seguidores, quienes destacaron el atuendo y su reaparición.



"Que linda carlita ahora brillas más que nunca", "que hermoso tu look, Carlita" y "amé tu look, bella..cada uno con su estilo es más", fueron algunos de los comentarios.