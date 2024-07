Camila Andrade reveló su estado sentimental tras ser confirmada en Gran Hermano Chile - Chilevisión

La modelo y animadora de 31 años es una de las protagonistas de la polémica más grande de la farándula chilena, tras verse involucrada en la ruptura de Carla Jara y Francisco Kaminski.

Camila Andrade es una de las primeras confirmadas para ingresar a la segunda temporada del reality de Chilevisión Gran Hermano Chile y aprovechó de aclarar su situación sentimental.

La modelo y animadora de 31 años es una de las protagonistas de la polémica más grande de la farándula chilena este año al ser involucrada en el quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski.

Camila Andrade y su estatus sentimental

En su presentación como nueva participante, Andrade aseguró que "sí, estoy pololeando", revelación que se acompañó con imágenes besando a Kaminski.

"Se han dicho muchas cosas de mí en el último tiempo y a mí no me gustan para nada las polémicas, aunque no lo crean", continuó en la promoción. "Llevo 14 años trabajando en la televisión, pero honestamente creo que esto es lo más osado que he hecho", agregó.

¿Cómo y dónde ver Gran Hermano Chile?

La nueva temporada de Gran Hermano Chile podrá ser vista en vivo y 24/7 por la plataforma de streaming DirecTV Go (DGO).

Además, los programas estelares los podrás ver por las pantallas de Chilevisión, la señal online y la app MiCHV.