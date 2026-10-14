BTS en Chile: Revisa por dónde debes ingresar al Estadio Nacional según tu entrada

La productora DG Medios detalló los accesos habilitados para cada sector en las tres fechas de la banda surcoreana en el coliseo de Ñuñoa.

El grupo surcoreano BTS ya está en Chile para presentarse en el Estadio Nacional este miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, y para evitar aglomeraciones y confusiones, es clave que los asistentes sepan con anticipación por qué puerta les corresponde entrar.

Los accesos están distribuidos en tres avenidas que rodean el recinto: Pedro de Valdivia, Marathon y Grecia, y cada uno está asignado a sectores específicos.

Para llegar al recinto ubicado en Ñuñoa, se puede utilizar el Metro de Santiago y descender en las estaciones Ñuble (líneas 5 y 6) o Estadio Nacional (línea 6).





Ingreso al Estadio Nacional según tu entrada

Av. Pedro de Valdivia (metro Estadio Nacional, L6)

Acceso F: Army Zone

Acceso D: Andes Bajo Norte, Andes Bajo Centro, Andes Bajo Sur, Andes Alto Sur, Andes Alto Centro y Andes Alto Norte

Acceso B: Cancha Andes

Av. Marathon (metro Ñuble, L5-L6)

Acceso E: Galería Sur

Acceso C: Cancha Pacífico, Pacífico Alto, Pacífico Bajo, Pacífico Medio, Pacífico Lateral Norte, Pacífico Lateral Sur y Movilidad Reducida

Av. Grecia (metro Estadio Nacional, L6)