"Yo creo que esas cosas no van, el humor para mí tiene que tener ciertos límites y eso tiene que ver con el respeto con lo que otros viven", fue parte del reclamo que alzó Daniel Fica Roa.

Bombo Fica es uno de los invitados en Podemos Hablar, programa en el que se tomó un espacio para comentar el polémico chiste al que Luis Slimming incurrió en Viña 2024 y que involucra a el "Flaco".

Se trata de una temática compleja, esto debido a que guarda relación con el pasado del humorista que formó parte de "Dinamita Show" . Y es que ambos se conocen de manera cercana.

“Yo soy amigo del Flaco, lo conozco, le tengo cariño, sé de su esfuerzo, conozco lo que a él le ha costado en este tiempo la reivindicación con respecto al error que cometió siendo más joven", comentó sobre la problemática en cuestión.

En este sentido, sobraron argumentos por su parte para destacar las cualidades de Paul Vásquez: "Es un buen tipo, es generoso, va todos los eventos solidarios, bombero, que tiene la mejor de las voluntades, incluso lo asaltaron, en un acto de generosidad queriendo ir a ayudar", indicó.

"A mí no me causó gracia, me molestó"

"Cuando aparece un comediante, sin mayores pergaminos, utiliza este colega para burlarse en un chiste que él debe encontrarlo gracioso, pero a mí no me causó gracia, me molestó y lo hice notar", partió el reclamo tras la consulta de Julio César en PH.

"Yo creo que esas cosas no van, el humor para mí tiene que tener ciertos límites y eso tiene que ver con el respeto con lo que otros viven y si al Flaco le costó y hoy en día es un tipo honorable, se gana el pan con el sudor de su frente", sumó.

"No tiene que aceptar que venga otro y lo basuree en el escenario, porque eso va a causar gracia. Yo esas cosas las arregló de hombre a hombre”, cerró.