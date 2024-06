¿Se volvió enamorar? Benjamín Vicuña tendría nueva novia a dos años de terminar con Elin Silichin - Chilevisión

De acuerdo a medios argentinos, el actor chileno llevaría unos 7 meses conociendo a esta mujer, con quien incluso comparte el mismo horario en el gimnasio.

El actor Benjamín Vicuña estaría nuevamente en una relación tras casi dos años de haberse separado de Eli Sulichin, con quien estuvo saliendo por solo unos pocos meses.

Si bien el chileno no se ha proclamado sobre su nueva enamorada, medios argentinos aseguraron que se estaría relacionando con una mujer de 40 años.

¿Qué se sabe sobre la nueva pareja de Benjamín Vicuña?

Este jueves Matías Vásquez, panelista del programa argentino Socios del Espectáculo, dio a conocer que el chileno radicado en Buenos Aires estaría junto a una mujer conocida como Anita.

"No es famosa, no es de la tele, es una mujer que no pasa inadvertida. Llama mucho la atención por su físico, por su cara, porque es muy bonita. Esto es lo que nos cuentan. Es una mujer llamativa", comentó el panelista.

Asimismo, Vásquez reveló que ella y el actor se conocerían hace aproximadamente 7 meses, ya que ambos frecuentaban un gimnasio en Palermo Chico. "Son fuentes cercanas. Fíjate que Vicuña no ha salido a desmentir nada", indicó.

Sobre esta mujer incógnita, hasta el momento se sabe que tendría 40 años y dos hijos. Además, sería "rubia y de cuerpo fitness, estilizada, alta", detalló el panelista. A su vez, se dio a conocer que la pareja compartiría hasta horario en el gimnasio.