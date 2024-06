Beatriz Alegret recordó la primera agresión que sufrió de Buddy Richard: “Llegué a parar a un closet” - Chilevisión

La personalidad recordó en Podemos Hablar cuando fue víctima de violencia física y psicológica por parte del cantante de la Nueva Ola, asegurando que vivió un tormento durante dos años.

Beatriz Alegret fue una de las invitadas al nuevo capítulo de Podemos Hablar, espacio donde relató los graves episodios de violencia que sufrió durante su relación con Buddy Richard.

La ex vedette recordó en el estelar de Chilevisión cuándo fue la primera vez que el cantante de la Nueva Ola la agredió. Pese a indicar que al principio Alegret pensó que Richard era una persona "amorosa", al formalizar la relación comenzó su tormento.

Fue un hotel capitalino el lugar donde la actriz sufrió la agresión: "Actúa él, luego nos vamos a la habitación. Había una radio, la prendo y está cantando Zalo Reyes. Yo digo: 'Qué lindo canta él'. El primer combo que me pegó".

Beatriz Alegret relató la primera agresión de Buddy Richard

Enseguida, detalló que por el golpe "llegué a parar a un closet. Así muy fuerte". Sobre el incidente, Beatriz agregó que "el cambio fue tan terrible que yo debí agarr mi cartera e irme y no volver nunca más, pero hay inexperiencia. Te dice: 'perdóname, no sé qué me pasó'. Y caes y le crees".

Luego, Alegret comentó que los episodios de agresiones continuaron y que considera que el alcohol era una de la causante "porque tomaba mucho trago y, quizas, el trago lo enloquece".

Finalmente, uno de los aspectos que más decepcionó a Beatriz fue que a Buddy Richard “nunca lo vi pelear con un hombre y es lo más profundo que me duele”.