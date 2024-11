Antonia Casanova reveló insólito alejamiento por parte de Suro Solar - Chilevisión

La ex participante reveló que el reconocido manager de Cony Capeli cesó de conseguirle campañas publicitarias cuando salió de la casa más famosa del mundo.

Antonia Casanova reveló que ya no forma parte de los representados de Suro Solar, luego de que este dejara de seguirla en redes sociales sin ninguna explicación.

De acuerdo con la ex participante de Gran Hermano, el manager de Cony Capelli dejó de concretarle campañas publicitarias tras su primera salida de la casa más famosa del mundo.

El desaire de Suro Solar a Antonia Casanova

"Cuando yo salí de la casa, me pareció muy extraño que no me saliera ninguna campaña por parte de él", reveló la hija de Yuyuniz Navas en un live con Danilo 21.

En esta misma línea, Solar le habría respondido que debían esperar a que bajara el "hate" para que le surgieran más trabajos como influencer.

La respuesta no la convenció del todo, ya que compañeros que recibieron mucho más odio en redes que ella, como Camila Power e Íñigo, trabajaron en varias campañas después de su paso por el encierro.

Sin embargo, la relación laboral llegó a su fin una vez que la influencer abandonó la casa por segunda vez, tras visitar a los finalistas de Gran Hermano: "Después, cuando salí del congelado de los días que estuve en la casa, me dejó de seguir, así de simple. No me dijo nada, no me mandó un mensaje".

Cabe recordar que, actualmente, Antonia mantiene conflictos con dos de los representados de Suro Solar: Cony Capelli y Miguel Martínez. La enemistad surgió a raíz del término del romance que tenía con el español, quien más tarde sería vinculado a la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano.